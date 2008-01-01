Понедельник, 5 февраля: настоящая зима

Новости Латвия | 5 февраля 2018 | 14:36

Пресс-фото Пресс-фото

С утра и днем в Латвии будет облачно, временами с прояснениями. В большинстве регионов ожидается снег.

Ветер северный, 2-6 м/с, на морском побережье — 5-10 м/с, порывами до 15-17 м/с.

Температура воздуха — от -3 до -8 градусов.

В Риге будет также облачно, временами с прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде снега. Ветер северный 4-9 м/с, порывами до 15 м/с.

Температура воздуха — -3…-5 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM