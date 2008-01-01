Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

Именины:
Даила, Вероника, Доминикс / Георгий, Иван, Иосиф

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-8 .. -10 C
Вечер
-7 .. -9 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми

25 января депутаты Даугавпилсской городской думы приняли бюджет самоуправления на 2018 год. Социальн ... {1}

2. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}

3. Полиция засекла лихача, гнавшего на BMW {1}

4. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}

5. Воскресенье будет дождливым и снежным {1}

6. Бюджет Даугавпилса: больше всего средств уйдет на образование

7. Студия «Колоритный мир» приглашает на открытие картинной выставки {1}

8. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

9. Ушли в мир иной...

10. Обустроить дворовые территории поможет Дума

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Происшествия | 4 февраля 2018 | 17:40

У "черных археологов" в Даугавпилсе изъяли 600 древних предметов

LRPP

В конце прошлого года сотрудники полиции во время трех обысков изъяли в Даугавпилсе около 600 археологических предметов, стоимость которых может составлять несколько десятков тысяч евро, сообщили в Госполиции.

Трое лиц занимались торговлей старинными предметами, в том числе монетами, в Латвии и за ее пределами. Есть подозрение, что часть предметов была украдена с мест древних кладбищ. За уничтожение и порчу памятников культуры был задержан мужчина 1970 г.р., к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

С 2015 года по сентябрь 2017 года Госполиция изъяла у "черных археологов" и передала Министерству культуры 1349 старинных предметов, оцененных на сумму 79 082 евро.

При сотрудничестве Госполиции с министерствами юстиции, культуры и МВД были разработаны поправки к Уголовному закону: введены статьи 229.1 и 229.2, предусматривающие уголовную ответственность за незаконные действия с принадлежащими государству старинными предметами. Поправки вступили в силу с 1 января 2018 года.

Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за уничтожение и порчу исторически-культурных памятников.

Начальник Управления Криминальных расследований Янис Лаздиньш призывает жителей сообщать полиции о людях, которые занимаются незаконными археологическими раскопками или причастны к уничтожению памятников культуры.

Delfi

Добавить комментарий

 