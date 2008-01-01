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Новости Происшествия | 4 февраля 2018 | 17:40
У "черных археологов" в Даугавпилсе изъяли 600 древних предметов
В конце прошлого года сотрудники полиции во время трех обысков изъяли в Даугавпилсе около 600 археологических предметов, стоимость которых может составлять несколько десятков тысяч евро, сообщили в Госполиции.
Трое лиц занимались торговлей старинными предметами, в том числе монетами, в Латвии и за ее пределами. Есть подозрение, что часть предметов была украдена с мест древних кладбищ. За уничтожение и порчу памятников культуры был задержан мужчина 1970 г.р., к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
С 2015 года по сентябрь 2017 года Госполиция изъяла у "черных археологов" и передала Министерству культуры 1349 старинных предметов, оцененных на сумму 79 082 евро.
При сотрудничестве Госполиции с министерствами юстиции, культуры и МВД были разработаны поправки к Уголовному закону: введены статьи 229.1 и 229.2, предусматривающие уголовную ответственность за незаконные действия с принадлежащими государству старинными предметами. Поправки вступили в силу с 1 января 2018 года.
Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за уничтожение и порчу исторически-культурных памятников.
Начальник Управления Криминальных расследований Янис Лаздиньш призывает жителей сообщать полиции о людях, которые занимаются незаконными археологическими раскопками или причастны к уничтожению памятников культуры.
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