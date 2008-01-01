Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 февраля
Всемирный день борьбы против рака
Именины:
Даила, Вероника, Доминикс / Георгий, Иван, Иосиф
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -8 .. -10 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2492 ()
|GBP
|0.8785 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.2938 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми
25 января депутаты Даугавпилсской городской думы приняли бюджет самоуправления на 2018 год. Социальн ... {1}
2. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}
3. Полиция засекла лихача, гнавшего на BMW {1}
4. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}
5. Воскресенье будет дождливым и снежным {1}
6. Бюджет Даугавпилса: больше всего средств уйдет на образование
7. Студия «Колоритный мир» приглашает на открытие картинной выставки {1}
8. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 4 февраля 2018 | 17:36
Из окна выбросили мешок со щенками, одна собака погибла
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 30 января в Даугавпилсскую полицию обратились местные жители, сообщившие, что в одном из дворов нашли мешок со щенками.
Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили в мешке двух щенков и приступили к выяснению обстоятельств ЧП. Обследовав прилегающие территории, полицейские констатировали, что мешок с собаками выбросили из окна одного из домов, поскольку владельцу мешало "прибавление в семье".
Собаки переданы в приют Labs draugs, однако один из них от полученных травм умер. Второму щенку ищут нового хозяина. Информацию можно получить по телефону 29 572 677.
По делу начато следствие.
Добавить комментарий