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Новости Происшествия | 4 февраля 2018 | 17:36

Из окна выбросили мешок со щенками, одна собака погибла

LRPP

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 30 января в Даугавпилсскую полицию обратились местные жители, сообщившие, что в одном из дворов нашли мешок со щенками.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили в мешке двух щенков и приступили к выяснению обстоятельств ЧП. Обследовав прилегающие территории, полицейские констатировали, что мешок с собаками выбросили из окна одного из домов, поскольку владельцу мешало "прибавление в семье".

Собаки переданы в приют Labs draugs, однако один из них от полученных травм умер. Второму щенку ищут нового хозяина. Информацию можно получить по телефону 29 572 677.

По делу начато следствие.

Delfi

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