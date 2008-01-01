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Новости Происшествия | 4 февраля 2018 | 17:33

В Балви в пожаре погиб один человек, еще четверо пострадали

Пресс-фото

31 января в Латвии зафиксировано 12 пожаров, в которых пострадали четыре человека и один погиб, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

31 января в 14.24 пожарные получили вызов на улицу Тиргус в Балви, где из трехэтажного жилого дома был виден дым. В квартире второго этажа возник пожар в комнате, площадь возгорания составила 4 кв.м. Пожарные спасли из квартиры двух людей, а с третьего этажа эвакуировали трех человек. Огонь был потушен в 16.04.

А в 0.45 ночи пожарные отправились на улицу Райня в Балви — там вспыхнул пожар в жилом пятиэтажном доме — на последнем этаже загорелся коридор на площади два квадратных метра. Из задымленной квартиры пожарные спасли двух человек, а также эвакуировали 10 людей. После обследования квартиры, в комнате был найден погибшим человек. В 2.20 пожар был ликвидирован.

Делфи

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