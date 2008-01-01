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Новости Латвия | 3 февраля 2018 | 14:44

Суббота, 3 февраля: снова начинает холодать

Столбик термометра в Латвии начинает опускаться вниз. И хотя «минуса» в субботу не будут слишком уж низкими, с этого дня столбик термометра начнет постепенно опускаться.

Днем ожидается переменная облачность, и лишь в некоторых местах возможны незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Воздух после полудня прогреется до -1..+2 градусов. Весь день будет почти безветренно.

В Риге в субботу температура воздуха будет -2..+2 градуса. Весь день скорость ветра не превысит 2 м/с.

А уже в воскресенье в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, морозы ожидаются всю следующую неделю.

LSM

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