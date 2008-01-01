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Новости Общество | 2 февраля 2018 | 19:04
"Даугавпилс Уденс" посетили представители Латвийской ассоциации предприятий воды и канализации
1 февраля предприятие «Даугавпилс уденс» принимало у себя гостей практически из всех регионов Латвии. В минувший четверг здесь прошло выездное заседание правления Латвийской ассоциации предприятий воды и канализации. Ассоциация включает в себя 28 предприятий и является старейшим профессиональным объединением в Латвии. Основная ее цель - бесперебойное обеспечение качественными и безопасными услугами водоснабжения и канализации, соответствующими требованиям нормативных актов Латвии и Евросоюза.
Выездные заседания – обычная практика, ведь именно на производстве можно детально обсудить проблемы, наметить пути их решения, выработать общую политику достижения поставленных целей. Даугавпилс в этом отношении ценен как своим обширным водным хозяйством, так и качественными услугами.
«Даугавпилс Уденс» обслуживает сегодня 81 тысячу жителей и более 500 предприятий, имеет в своем ведении 275 километров водопроводных сетей и 242 километра – канализационных, 33 артезианских скважины, 3 станции подготовки питьевой воды, 54 станции перекачки. Вся подаваемая питьевая вода строго контролируется сертифицированной лабораторией, а эффективность очистки сточных вод составляет 99%.
Участники встречи обсудили технические вопросы доставки питьевой воды потребителям, обменялись опытом взаимодействия и коммуникации с клиентами, а также их мотивации по подключению к центральным сетям водопровода и канализации. Обсуждались вопросы рационального расхода электроэнергии на производстве, содержания ливневой канализации, утилизации и переработки ила.
Гости также посетили музей предприятия, ознакомились с его экспозицией, побывали в лабораториях и других производственных зонах предприятия.
Daugavpils.lv
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