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Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.

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Новости Латвия | 2 февраля 2018 | 13:06

Погода в пятницу, 2 февраля: может быть солнечно

Пресс-фото

После ночного снегопада в восточных районах страны днем небольшой мокрый снег может идти в Вентспилсе, а в других районах Латвии выглянет солнце, прогнозируют метеорологи. Будет не холодно.

Температура воздуха составит -3...+2 градуса, ветер южного и юго-западного направлений будет слабым.

В столице -2...0 градусов, облачность к полудню рассеется.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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