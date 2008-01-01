Погода в пятницу, 2 февраля: может быть солнечно

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.