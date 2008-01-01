Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 февраля
Именины:
Сонора, Спидола / Инна, Лаврентий, Лев, Римма
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 2 февраля 2018 | 13:06
Погода в пятницу, 2 февраля: может быть солнечно
После ночного снегопада в восточных районах страны днем небольшой мокрый снег может идти в Вентспилсе, а в других районах Латвии выглянет солнце, прогнозируют метеорологи. Будет не холодно.
Температура воздуха составит -3...+2 градуса, ветер южного и юго-западного направлений будет слабым.
В столице -2...0 градусов, облачность к полудню рассеется.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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