В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы

Новости Экономика | 1 февраля 2018 | 22:03

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Предприятие «Латрапс» планирует вложить более 4 миллионов евро в производство на территории Даугавпилса. Оно занимается приёмом и переработкой зерновых, а также другой сельскохозяйственной продукции. Сейчас на территории микрорайона Крыжи, где ранее располагался мясокомбинат, уже ведутся подготовительные работы, сообщает латгальская студия Латвийского радио-4.

«Латрапс» — кооператив, объединяющий почти тысячу крестьян со всей Латвии. Больше трети из них располагается в Латгалии. Создание собственного пункта приёма и первичной переработки зерновых назревала давно. У предприятия «Даугавпилс дзирнавниекс» приходилось занимать очередь с раннего утра, после его закрытия было решено создать собственный, рассказывает генеральный директор «Латрапса» Эдгар Ружа.

«Сейчас мы развиваем собственный пункт приёма и переработки, который будет находиться на территории бывшего мясокомбината. Сейчас там происходят демонтажные работы. Первые работы планируем завершить в конце этого лета. Конечно, там ещё не будет пункта первичной обработки зерновых. Его мы построим на сезон 2019-го года».

В новый комплекс предприятие планирует вложить около 4,5 миллиона евро. Дальнейшее развитие будет зависеть от объёма выращенных зерновых. На предприятии отметили, что будут строить пропорционально сдаваемым урожаям, продолжает Эдгар Ружа.

«Около 10% от общего числа членов «Латрапс» живут около Даугавпилса и южной Латгалии. Да, главной житницей Латвии является Земгале, но исторически Даугавплисский округ всегда был регионом, где активно выращивали зерновые. Мы это тоже учитываем».

Самоуправление Даугавпилса заинтересовано в приходе такого коммерсанта на свою территорию и готово вкладываться. В первую очередь – это развитие инфраструктуры. Речь идёт о миллионах евро, большую часть из которых рассчитывают получить за счёт еврофондов, продолжает заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Айвар Здановский.

«Инфраструктура, а именно дороги и коммуникации, в первую очередь должны быть подведена. Ещё железнодорожный транспортный узел, но это не всё так просто. Надо подготовить рельсы, очень сложная коммуникационная система, которую надо включить в общую систему железной дороги. Это немного тормозит весь проект. Но думаю, до того, как они начнут здесь что-то делать наступит полная ясность».

Планируется, что комплекс даст 20 рабочих мест с перспективой расширения, рассказывает Айвар Здановский.

«Пока это планируется как место перегрузки продукции, которую они закупают — зерно, рапс, бобовые и другая сельскохозяйственная продукция, поэтому возможность для развития есть. Конечно, они тоже осторожничают. Должны всё посмотреть и это понятно, вкладывать миллионы, чтобы потом что-то не получилось — неправильно».

В первый год предприятие планирует через комплекс в Даугавпилсе перевалить около 25 000 тонн зерновых, с перспективой удвоить этот объём. Территория в микрорайоне Крыжи является одной из индустриальных зон Даугавпилса и проходит по проекту восстановления деградированных территорий. «Латрапс» стал первым предприятием, которое пришло работать в Крыжах.

LSM