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Новости Культура | 1 февраля 2018 | 22:01

Открытие нового выставочного сезона в Арт-центре им. Марка Ротко

В следующую пятницу, 2 февраля, в 16.00 вернисаж семи новых выставок ознаменует открытие первого в новом году выставочного сезона в Арт-центре им. Марка Ротко.

Экспозиции, представленные в первом выставочном сезоне Арт-центра им. Марка Ротко, объединяет тема вопросов. Это и вопросы, ответы на которые ищут и находят сами авторы выставочных проектов, и вопросы, ответы на которые приглашены искать посетители, включаясь в осмысление процессов современного искусства и поднимаемых им тем.

Ряд острых вопросов ставят шесть латвийских фотографов в групповой выставке «Смотря наружу, смотря внутрь». Символами и объяснениями, которые не поддаются немедленной интерпретации, нас встречает выставка Харальда Ягодзиенского – «Путь моих вопросов». Поистине женские вопросы поднимает Иоланта Абеле в своем проекте «Рапсодия женственности», а также мастера керамического искусства Элина Титане и Санита Абелите, тогда как Лия Раге распутывает клубок вопросов о цвете и вплетает эту красочную нить в свои текстильные композиции. Не менее яркой и направленной на поиск сущностных ответов может считаться выставка норвежского художника Йона Арне Могстада – «Красота возможностей», а также современная акварель латвийских живописцев.

Новые выставки бесплатно можно будет посмотреть во время открытия выставочного сезона – 2 февраля с 16.00 до 17.00.

 

Новый выставочный сезон продлиться до 8 апреля 2018 года.

Подробности и аннотации к выставкам:

http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, посольство Норвежского королевства в Латвии, CAPAROL, SIA Valmiermuiža, DEVONA.

Daugavpils.lv

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