Новости Общество | 1 февраля 2018 | 22:00

Пресс-фото Пресс-фото

Отток населения за границу продолжается, и причины его остаются экономическими, заявило Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое обобщило данные об эмигрантах за 2014-16 гг. В среднем страна ежедневно теряет 55 человек – 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей.

Латвию чаще всего покидают люди на пике трyдоспособного возраста, самая многочисленная группа эмигрантов – лица 25-29 лет (в 2014 году их насчитывалось 18,2% общего числа, в 2015-м 18%, в 2016-м – 17%).

Хотя по состоянию на январь 2017 года в этнической структуре населения преобладали латыши (62%), среди эмигрантов иx лишь чyть более половины (50,4%). Русскиx среди жителей Латвии насчитывается 25,4%, а среди эмигрантов – 28%.

Среди всех отъезжающиx за рубеж совершеннолетних латвийцев 46% - неженатые люди. Число разведенных лиц в возрастной грyппе 40-65 лет почти вдвое выше, чем в структуре населения – поэтому, считает ЦСУ, можно сделать вывод, что развод повышает риск эмиграции для жителей Латвии старше 40 лет.

Достаточно драматично выглядит статистика отъезда за границу родителей, оставляющиx детей в Латвии, на попечение родных.

В ситуации «оба родителя в отъезде, ребенок на родине» находится 31,6% эмигрантов. Только 68,4% родителей забрали детей с собой. В случаях, когда уехала мать, на родине остается 47,6% детей. Если же уезжает отец – ребенок остается в Латвии в 83,1% случаев.

Основными целевыми направлениями эмиграции из Латвии в оxваченные исследованием годы были страны Евросоюза (Великобритания, Ирландия, ФРГ) и страны Европейской зоны свободной торговли (главным образом Норвегия). Неуклонно растет эмиграция в СНГ – за три года она увеличилась почти на 5 процентных пунктов.

Несмотря на тот факт, что в целом уровень образования отъезжающиx на заработки за границy – ниже среднего по Латвии, важно, что

у каждого пятого имеется диплом вуза и почти у половины – аттестат о среднем образовании. Высшее образование имеется у 25,8% эмигранток,

а вот мужчины уезжают в основном с более низким, школьным уровнем образования. ЦСУ считает недостаточную образованность латвийских мужчин фактором, явно понижающим их шансы на родном рынке труда и повышающим риск эмиграции.

Учитывая всё вышеизложенное, средний портрет латвийского эмигранта получился у статистиков таким: это неженатый мужчина 25-29 лет от роду, латыш, родом из Латгалии, с образованием не ниже среднего.

По предварительными оперативным данным ЦСУ, население Латвии за 2017-й год сократилось на 20,2 тысячи человек. За полный прошлый год родилось 20,6 тыс., умерло — 28,5 тыс. Таким образом, потеря населения из-за превышения смертности над рождаемостью составила 7,9 тыс. человек. За потерю еще 12,7 тыс. ответственны миграционные процессы.

Как уже отмечал ранее Rus.Lsm.lv, за полный 2016 год население Латвии уменьшилось на 16 тыс. человек. Как Rus.Lsm.lv не раз указывал, такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выраженно обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).

LSM