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Новости Культура | 1 февраля 2018 | 21:55
День Безопасного интернета в библиотеках Даугавпилса
Каждый год в начале февраля во всём мире отмечается день Безопасного интернета путём проведения разных информативных мероприятий.
В Латвии этот день отмечается 15-й год подряд, в этот раз – 6 февраля с лозунгом «Безопасность интернета начинается с тебя!», призывая каждого думать о том, как мы заботимся о своей безопасности в сети и каков наш вклад в создание лучшей интернет-среды. В публичных библиотеках Даугавпилса в рамках этого дня с 6 по 10 февраля пройдёт ряд обучающих мероприятий.
Латгальская Центральная библиотека предлагает тематическое мероприятие для учащихся 5–7-х классов – «Основы безопасности операционной системы Windows». Школьники узнают, как защитить свою операционную систему от проникновения вредоносного программного обеспечения (вирусов), с помощью которых злоумышленники могут получить удалённый доступ к компьютерам, украсть важную или личную информацию и использовать её в своих целях. Школьники получат ответы на ряд сущностных вопросов – о каких основных принципах безопасности необходимо помнить, какие действиях нужно предпринимать, с какой регулярностью и т.д. Мероприятие пройдёт 7 февраля, в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж).
В секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (2-й этаж) для всех желающих будет доступна прямая трансляция молодёжного форума «Я в интернете! Я участвую!», который будет проходить в Латвийской Национальной библиотеке. В рамках форума запланирована дискуссия между экспертами в области информационной среды и молодёжью об умении критически оценивать информацию во время участия в виртуальных процессах, создавать и делиться веб-контентом и т.д. Трансляция пройдёт 6 февраля с 11.00 до 13.00.
Так же, в филиалах Латгальской Центральной библиотеки пройдут мероприятия для учащихся 5–7-х классов, которые помогут освоить приёмы безопасной работы с интернетом и научиться осознавать связанные с этим риски и угрозы. Обучающая информация будет преподнесена в интерактивной форме – с помощью игры и викторины, виртуальной экскурсии и анализа хороших и плохих практических примеров для поиска наиболее подходящих решений проблемных ситуаций.
Подробности о мероприятиях, посвящённых дню Безопасного интернета в Латгальской Центральной библиотеке и филиалах, в программе.
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью
Латгальской Центральной библиотеки
Инга Геджуне
Тел.: 65476345
э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv
Daugavpils.lv
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