В Даугавпилсе объявлен карантин из-за эпидемии гриппа

Новости Общество | 1 февраля 2018 | 21:48

Пресс-фото Пресс-фото

В этом зимнем сезоне регионом, с которого грипп зашагал по стране, оказалась Латгалия – первым городом, где был превышен эпидемический порог заболеваемости, стал Даугавпилс. Там же властям пришлось первыми в Латвии ограничить массовые мероприятия, сообщает Латвийское радио 4.

Эпидемию объявляют в тех случаях, когда количество заболевших достигает 100 человек на 100 000 жителей. Если в одном из самоуправлений уже достигнут этот порог, то эпидемия объявляется по всей стране. В этом году первым таким городом стал Даугавпилс, а на этой неделе председатель самоуправления Рихард Эйгим из-за стремительного распространения гриппа подписал распоряжение об ограничении массовых мероприятий.

Удельный вес заболевших на 100 тысяч жителей в городе уже достиг 117 человек, рассказала старший эпидемиолог Латгальского отделения Центра профилактики и контроля заболеваний Нонна Волощук:

«Конечно, для всех учебных, лечебных заведений, социальной службы, чтобы не занести инфекцию в те же больницы, вводятся ограничения на посещение. Вводятся и ограничения на проведение каких-либо массовых мероприятий. Потому что, по данным прошлого года, есть определенное число пациентов, которые заразились гриппом, а поступили в больницу с совсем другим диагнозом. Вот во избежание этого! И для безопасности всех людей, чтобы жители были более внимательны к своему здоровью».

LSM