Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 февраля
Именины:
Бригита, Индарс, Индра, Индрис / Арсений, Генрих, Григорий
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2457 ()
|GBP
|0.8791 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0723 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 17 по 23 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справок о смерти.
2. Полиция засекла лихача, гнавшего на BMW {1}
3. Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми {1}
4. «Городские фрагменты» рижского уличного фотографа Юриса Юстса {1}
5. Студия «Колоритный мир» приглашает на открытие картинной выставки {1}
6. Расходы бюджета Даугавпилсского края на миллион евро превысят доходы
7. В Латгале в автоаварии погибли водитель и младенец {2}
8. Умерла певица Людмила Сенчина
9. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}
10. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 февраля 2018 | 21:38
Агентство по развитию туризма популяризирует Даугавпилс
28 января в Вильнюсе завершилась туристическая выставка “Adventur 2018”, в которой принимали участие специалисты Агентства по развитию туризма Даугавпилсской городской думы. Большой интерес посетителей вызвал стенд Латвии. Участники живо интересовались информацией о туристических возможностях Даугавпилса и Даугавпилсского края.
Материалы на литовском языке, специально подготовленные к мероприятию, разошлись быстро, что не может не радовать. По мнению специалистов, по-другому и быть не может, ведь Даугавпилс – ближайший сосед, вызывающий интерес у литовских туристических фирм.
Отметим, что выставка “Adventur 2018” - самое большое событие в Литве для туристической отрасли. Оно собирает не только местных специалистов туристического бизнеса, но и представителей дальних и ближних литовских соседей. Даугавпилчане же планируют участие еще в одном подобном мероприятии, но уже в Риге, и это будет традиционно проходящая выставка “Balttour -2018”. Она будет юбилейной - двадцать пятой.
Впереди у наших специалистов по туризму мероприятия по популяризации Даугавпилса в Эстонии, Германии и Белоруссии.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий