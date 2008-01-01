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Новости Общество | 1 февраля 2018 | 21:38

Агентство по развитию туризма популяризирует Даугавпилс

28 января в Вильнюсе завершилась туристическая выставка “Adventur 2018”, в которой принимали участие специалисты Агентства по развитию туризма Даугавпилсской городской думы. Большой интерес посетителей вызвал стенд Латвии. Участники живо интересовались информацией о туристических возможностях Даугавпилса и Даугавпилсского края.

Материалы на литовском языке, специально подготовленные к мероприятию, разошлись быстро, что не может не радовать. По мнению специалистов, по-другому и быть не может, ведь Даугавпилс – ближайший сосед, вызывающий интерес у литовских туристических фирм.

Отметим, что выставка “Adventur 2018” - самое большое событие в Литве для туристической отрасли. Оно собирает не только местных специалистов туристического бизнеса, но и представителей дальних и ближних литовских соседей. Даугавпилчане же планируют участие еще в одном подобном мероприятии, но уже в Риге, и это будет традиционно проходящая выставка “Balttour -2018”. Она будет юбилейной - двадцать пятой.

Впереди у наших специалистов по туризму мероприятия по популяризации Даугавпилса в Эстонии, Германии и Белоруссии.  

Daugavpils.lv

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