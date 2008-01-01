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Новости Общество | 1 февраля 2018 | 21:34

В Даугавпилсе часть дворов отремонтируют полностью за счёт думы

Еще 3 августа прошлого года Хозяйственный комитет рассмотрел вопросы, касающиеся ремонта дворов и восстановления инфраструктуры автостоянок во дворах многоквартирных домов. Составляя план ремонта, специалисты принимали во внимание жалобы жителей на состояние покрытия, интенсивность движения автотранспорта, а также принцип пропорциональности, который подразумевает ведение работ в разных микрорайонах города.

С первым заместителем председателя Даугавпилсской городской думы Игорем Прелатовым мы объехали часть объектов, где с началом сезона начнутся ремонтные работы. Первая остановка – Новый Форштадт.

И действительно жалоб от жильцов этого района в самоуправление приходило много. Здесь на улице Пиекрастес обещают заменить асфальтовое покрытие и бордюры, поменять колодцы коммуникаций на современные плавающие. При возможности расширят и места стоянки автомобилей.

Еще один объект будущей стройки – дворы в микрорайоне Химиков, а если точнее улица Ятниеку.

Дворы здесь проходные. Многие родители водят через них своих детей в детский садик, рядом находится и профессиональное учебное заведение. Отметим также, что местные старожилы и не припомнят, когда здесь делали последний ремонт дворов.

А вот неприметный двор в самом начале улицы Вентспилс. Во дворе дома находится 15 специализированный детский садик. Дети его посещают особенные, а ходить приходится через рытвины и колдобины. Перечень работ, которые здесь планируют, будет такой же, как и везде.

Список дворов, подлежащих ремонту за счет самоуправления в этом сезоне будет доступен на сайте Даугавпилсской городской думы в ближайшее время.  

Daugavpils.lv

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