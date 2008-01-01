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Новости Латвия | 1 февраля 2018 | 21:23
Четверг, 1 февраля: последний месяц зимы начнется с дождя и метели
К Латвии с запада приблизилась зона атмосферного фронта с пониженным давлением, в связи с чем усилились облачность и осадки.
Утром в Латвии ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер, наоборот, успокоится.
Температура воздуха составит 0..+4 градусов.
В латвийской столице сегодня ожидается дождь, но к вечеру осадки прекратятся. Столбик термометра в Риге будет держаться в диапазоне -1..+2 градусов.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
LSM
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