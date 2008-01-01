Четверг, 1 февраля: последний месяц зимы начнется с дождя и метели

Новости Латвия | 1 февраля 2018 | 21:23

К Латвии с запада приблизилась зона атмосферного фронта с пониженным давлением, в связи с чем усилились облачность и осадки.

Утром в Латвии ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер, наоборот, успокоится.

Температура воздуха составит 0..+4 градусов.

В латвийской столице сегодня ожидается дождь, но к вечеру осадки прекратятся. Столбик термометра в Риге будет держаться в диапазоне -1..+2 градусов.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM