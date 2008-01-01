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Новости Культура | 1 февраля 2018 | 21:21
«Гантеля для киллера» - комедия леденящей душу реальности
25 января в Даугавпилсском театре состоялась премьера комедии «Гантеля для киллера» (режиссер Дж. Дж. Джилинджер), рассказывающей о филологе, который попробовал стать киллером.
Автор пьесы, российский публицист Ольга Туханина, поднимает актуальные общественные проблемы. Пьеса «Гантеля», написанная в 2010 году, - ее первая драматургическая работа; в ней с помощью юмора и ярких персонажей ведется разговор о власти, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о горечи предательства, которое, если его не удается забыть, приводит к безжалостной мести. Пьесу для постановки в Даугавпилсском театре с русского языка перевел Дж. Дж. Джилинджер.
Специалисту по литературе народов крайнего севера России филологу Федору нужно решить серьезные финансовые проблемы, поэтому он пробует стать киллером. Появляется богатый заказчик, решивший быстро освободиться от своей жены. Что их свело вместе – судьба, случайность или осознанный выбор? Что происходит с человеком, когда ненависть заполняет всю его сущность? Чего ждать, если в руках такого человека сосредоточена огромная власть? «Гантеля для киллера» - это комедия леденящей душу реальности, когда в отчаянии принимаются необдуманные решения, ненависть иногда побеждает разум, а за ошибки всегда нужно кому-нибудь расплачиваться.
Актер Марис Корсиетс после премьеры: «Я надеюсь, что после спектакля зритель уйдет из театра с мыслью, что все плохое, когда-то тебе причиненное, надо оставлять в прошлом».
В спектакле заняты Марис Корсиетс, Андрис Булис, Майя Корклиша и Занда Манкопа. Сценограф – Кристианс Бректе, художница по костюмам – Анна Хейнрихсоне, ассистент режиссера и хореограф – Линда Калниня, художник по свету – Сергей Васильев.
Ближайшие спектакли – 10 марта в 17:00 в Даугавпилсском театре, 11 марта в театре «Дайлес» и 18 марта в Валмиерском драматическом театре.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520), кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Даугавпилсский театр
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