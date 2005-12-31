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Ушли в мир иной...
С 24 по 30 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 28 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Babuškins Vasilijs (08.02.1928 - 29.01.2018)
Baļčune Marija (18.06.1925 - 28.01.2018)
Bidzāne Lidija (28.10.1936 - 28.01.2018)
Borisovs Pāvels (10.10.1947 - 29.01.2018)
Boroviks Igors (02.01.1974 - 26.01.2018)
Boroviks Vjačeslavs (04.09.1954 - 28.01.2018)
Fadejeva Jekaterina (30.11.1934 - 23.01.2018)
Fedotovs Ivans (14.07.1948 - 29.01.2018)
Fridmane Eleonora (28.10.1926 - 25.01.2018)
Gadzāns Aivars (24.01.1956 - 25.01.2018)
Greķis Ivars (26.04.1976 - 27.12.2017)
Iļjina Arina (31.12.2005 - 22.01.2018)
Ivbulis Ivans (08.09.1952 - 28.01.2018)
Jegorovs Isakijs (12.06.1955 - 23.01.2018)
Kurpniece Domicela (21.02.1928 - 27.01.2018)
Leonovičs Vasilijs (05.02.1934 - 24.01.2018)
Ļevčonoka Jefrosinija (20.08.1929 - 26.01.2018)
Malahovs Andrejs (02.05.1972 - 28.01.2018)
Marcinkeviča Vera (19.10.1947 - 25.01.2018)
Nikoļenko Vladimirs (01.01.1947 - 25.01.2018)
Petrovska Zinaīda (28.12.1955 - 28.01.2018)
Petunova Tatjana (06.02.1942 - 29.01.2018)
Pozdejeva Marta (10.07.1933 - 29.01.2018)
Širjajeva Lidija (06.01.1933 - 25.01.2018)
Širjajeva Lidija (06.01.1933 - 25.01.2018)
Viļķeļonoka Janīna (15.06.1939 - 25.01.2018)
Zaikovs Genadijs (28.02.1931 - 24.01.2018).
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