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Новости Общество | 31 января 2018 | 19:57
Даугавпилсская городская дума финансирует курсы латышского языка для взрослых
Управление образования Даугавпилсской городской думы организует 100-часовые бесплатные курсы латышского языка для взрослых. Уже шестой год подряд их финансирует Даугавпилсское самоуправление. Записываясь на курсы, человек сам определяет свой уровень владения, основываясь на том, как он может общаться с коллегами по работе или клиентами в различных ситуациях в независимости от когда-то полученной категории. Цель курсов – повысить знания слушателя на одну ступень.
В приоритете не только желающие поднять свой уровень владения, но и претендующие на получение гражданства Латвии. Особо приглашаются те жители Даугавпилса, которые еще не посещали бесплатные курсы.
Группы будут собраны в зависимости от микрорайона проживания интересующихся. Если в конкретном микрорайоне наберется 20-25 желающих осваивать язык, то там и откроют группу. Предварительно это будут Центр, район Обувного комбината, возможно микрорайон Химиков. Примечательно, что низкий интерес к курсам проявляют жители Нового Форштадта.
Учителя используют как традиционные, так и не стандартные методики преподавания, которые помогают курсантам вжиться в языковую среду и достичь желаемых результатов.
До 2 февраля на курсы могут записать 300 человек, для которых сформируют 15 групп по 20 курсантов в каждой. Свободные места еще есть. Следующая запись состоится только в августе. Записаться можно лично по адресу ул. Саулес, 7, 24 кабинет. Можно также позвонить 65407437; 29252443.
Daugavpils.lv
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