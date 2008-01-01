Председатель Думы поздравил с бриллиантовой свадьбой чету Лизуновых

Новости Общество | 31 января 2018 | 19:55

В понедельник, 29 января, председатель Городской думы Рихард Эйгим навестил Федора Ефимовича и Алевтину Фоминишну Лизуновых, которые в этот день отметили свой 60-летний юбилей свадьбы. Поздравляя их с этим праздником, Рихард Эйгим пожелал супругам здоровья и отметил, что они – гордость нашего города.

У Лизуновых много лет назад случился служебный роман. Выбрав рижской училище связи для получения образования, оба всю жизнь проработали в этой сфере. В браке родилось два сына. «Мне все говорили: «У тебя два мальчика, а надо бы девочку». А я отвечала: «Раз у меня есть два мальчика, то будет и две девочки». Так и случилось. Вот мои хорошие девочки», - указывает на жен своих сыновей Алевтина Фоминишна.

У супругов Лизуновых четверо внуков и одна правнучка. За внуков, говорят, не стыдно: все при работе или получают востребованные профессии. Своим потомкам чета Лизуновых передала любовь к труду и желание работать во благо общества. «Всю жизнь отработал в связи, на одном месте. 43 года, три месяца и 25 дней, - вспоминает о своих трудовых буднях Федор Ефимович. – И теперь, на пенсии, министерство нас не забывает. Хоть какую шоколадку, но пришлют под Новый год. Мелочь, а приятно».

Супруги живут в согласии и любви, душевно шутят и угощают дорогих гостей домашней выпечкой.

Daugavpils.lv