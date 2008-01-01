Система видеонаблюдения в городе продолжит развиваться

Новости Общество | 31 января 2018 | 19:54

Уже шестой год в введении Полиции самоуправления Даугавпилса находится система видеонаблюдения. За это время система постоянно развивалась и совершенствовалась. Теперь многие нарушения, а порой и преступления, совершаемые в городе зафиксированы на видео, а нарушителей правопорядка можно увидеть в любое время суток.

Задача отдела видеонаблюдения – содействие обеспечению правопорядка в городе, в том числе и поддержка работы Государственной полиции.

В 2017 году Полиция самоуправления Даугавпилса начала активно использовать мобильные камеры видеонаблюдения, которые можно применять в местах, где нет коммуникаций: не проложены электро- и интернет сети. Это позволяет контролировать отдалённые территории, например, места стихийных свалок.

На текущий момент в городе 129 видеокамер, за год их число возросло на 11 штук. За 2017 год пост видеонаблюдения зафиксировал 1901 правонарушение. Это число по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. Полицейские объясняют рост расширением подконтрольной территории.

Чаще всего фиксировались случаи распития алкоголя, а также случаи, когда человек просто лежит в общественном месте. Ну и, конечно, дорожно-транспортные происшествия замыкают тройку лидеров по частоте фиксации.

По результатам видео наблюдений за прошедший год составлены 970 административных протоколов, с 291 человеком проведены профилактические беседы, 274 нарушителя отправлены в палату детоксикации, 383 вызова принял и отработал пеший патруль Полиции самоуправления.

Из общего числа фиксированных правонарушений 407 происшествий передано дежурной части Государственной полиции. Это большое подспорье государственной структуре в раскрытии преступлений.

Число камер видеонаблюдения в городе в этом году также планируют увеличить.

Daugavpils.lv