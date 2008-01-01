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Новости Общество | 31 января 2018 | 19:52
На туристической выставке Литвы «Adventur 2018» был проявлен большой интерес к Даугавпилсу
28 января в выставочном комплексе Вильнюса «Litexpo» завершилась туристическая выставка Литвы «Adventur 2018», в которой, специалисты Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления совместно с сотрудниками Арт центра имени Марка Ротко принимали участие в едином Латвийском национальном стенде.
Выставка была широко посещаема, и внимание литовцев привлекал новый Латвийский национальный стенд. Для посетителей выставки были представлены туристические материалы Даугавпилса и Даугавпилсского края. Посетители выставки проявляли большой интерес к Даугавпилсу, их очень привлекала подготовленная информация на литовском языке о туристических возможностях города. Благодаря новому маршруту поезда Вильнюс – Даугавпилс – Вильнюс, Даугавпилс несомненно приедут посетить туристы из Литвы. Как оказалось, уровень информированности общественности и интерес о данном маршруте был очень высок. Для потенциальных пассажиров поезда, которые планируют посетить Даугавпилс, очень пригодилась практическая информация на литовском языке о предложениях питания, популярных туристических объектах, возможностях развлечения и многое другое.
Люди задавали вопросы о том, как провести день или два дня в Даугавпилсе, какие объекты посетить, где покушать и переночевать. Интерес проявляли к предложению Даугавпилсского меню, посетителям также были интересны крупнейшие мероприятия в Даугавпилсе. Наиболее часто задаваемые вопросы были о Даугавпилсской крепости, Арт-центре им. Марка Ротко, Латгальском зоосаде и Центре любознательности «Daugavpils Zinoo». Примечательно, что представители «Zinoo» посетили выставку в субботу и поразили ее посетителей интересными экспериментами, в которых литовцы с удовольствием принимали участие. Семьи задавали вопросы о природе, активном отдыхе, в том числе о возможностях водного туризма. Путешественники были заинтересованы предложением парка приключений «Daugavpils Tarzāns». Нужно отметить, что Литва продолжает быть приоритетным туристическим рынком Даугавпилса. Литовцы в основном путешествуют семьями, но и часто посещают популярные туристические объекты группами, поездки которых организуют туристические агентства Литвы.
Выставка «Adventur 2018» является крупнейшим ежегодным событием в индустрии туризма Литвы, объединяющим как местных, так и иностранных представителей туристической отрасли. Ежегодно выставку посещают более 12 000 человек, которые в частности являются и потребителями услуг. Выставка «Adventur» — это единственная международная выставка туризма, путешествий и отдыха в Литве, которая является важным инструментом в маркетинге туристического направления.
Участие Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в Латвийском национальном стенде состоялось при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития и Европейского фонда регионального развития.
Информация:
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65422818; +371 26444810
Почта: turisms@daugavpils.lv
Веб: www.visitdaugavpils.lv
Daugavpils.lv
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