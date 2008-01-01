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Новости Культура | 31 января 2018 | 19:50
Творческие мастерские ко Дню Св. Валентина
Четыре дня подряд, с 6 по 9 февраля Даугавпилсский Арт центр им. Марка Ротко приглашает группы школьников на творческие мастерские по созданию поздравительных открыток ко дню Св. Валентина.
Приближается самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. Для одних этот праздник – напоминание о любви к близким, другим же он может послужить поводом для признания в своих чувствах. Те слова, что порой мы боимся произнести вслух, можно так же написать, поэтому Даугавпилсский Арт центр им. Марка Ротко приглашает группы школьников на творческие мастерские по созданию поздравительных открыток ко дню Св. Валентина, ведь лучшее поздравление – это подарок, сделанный своими руками.
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ:
6 февраля 1-ое занятие 11:00 – 12:30, 2-ое занятие 14:00 – 15:30;
7 февраля 1-ое занятие 11:00 – 12:30, 2-ое занятие 14:00 – 15:30;
8 февраля 1-ое занятие 11:00 – 12:30, 2-ое занятие 14:00 – 15:30;
9 февраля 1-ое занятие 11:00 – 12:30, 2-ое занятие 14:00 – 15:30.
Приглашаются группы школьников до 20 человек. Цена занятия 2,50 EUR (с персоны).
Количество мест ограничено. ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись по э-почте
baiba.priedite@daugavpils.lv или по телефону 65430273.
Daugavpils.lv
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