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Новости Общество | 31 января 2018 | 19:48
Специалисты по туризму Даугавпилса готовятся к международной туристической выставке «Balttour 2018»
С 2 по 4 февраля, работая в едином стенде Латгальского региона, специалисты Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления представят туристическое предложение Даугавпилса в крупнейшей в Латвии международной выставке-ярмарке «Balttour», которая состоится уже 25-й раз.
Посетителям выставки будут предложены новые туристические карты Даугавпилса и туристический путеводитель «Даугавпилс-2018», содержащий разнообразную информацию о Даугавпилсской крепости, Арт центре им. Марка Ротко, Музее шмаковки, экспозициях и музеях, об объектах сакрального наследия, центрах культуры, Даугавпилсском театре, ремесленниках, также о возможностях активного отдыха, ночлега и питания. В этом году посетителям выставки будет предложен новый буклет «Прогулка по Даугавпилсской крепости», совместная карта Даугавпилса и Даугавпилсского края, информация о крупнейших мероприятиях, а также туристические брошюры Даугавпилсских туристических объектов.
В туристическом сезоне 2018 года посетителей будут рады приветствовать новые туристические объекты города, такие как парк приключений «Daugavpils Tarzāns», Музей Первой мировой войны, новая квест-комната, обзорная площадка собора Мартина Лютера, а также комплекс отдыха «Sanmari». В Даугавпилсской крепости восстановлен памятник павшим солдатам Латвийской армии, установлен и новый природный объект «Призрак крепости». К тому же, в Даугавпилсе теперь предлагаются новые обзорные экскурсии «Даугавпилс из окон трамвая» и экскурсия по Даугавпилсской крепости совместно с посещением экспозиции «Сундук воспоминаний». В свою очередь в Музее шмаковки появилась возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению шмаковки. Работу начали и несколько новых предприятий, предлагающих услуги аренды инвентаря для активного отдыха, среди них аренда велосипедов, прокат надувных SUP досок и каяков.
Время работы выставки:
2 февраля с 10:00 до 18:00 (время для профессионалов с 10:00 до 13:00)
3 февраля с 10:00 до 18:00
4 февраля с 10:00 до 17:00
В целях популяризации туристического предложения, в 2018 году уже прошли три международные туристические выставки-ярмарки в Финляндии, Нидерландах и Литве, в которых посетители проявили большой интерес и к Даугавпилсу. В скором времени состоятся туристические выставки в Эстонии и Германии – в Мюнхене, Берлине, а также Беларуси.
Участие Латгальского стенда в международной выставке «Balttour» организованно при поддержке Ассоциация туризма Латгальского региона «Ezerzeme» в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования.
Информация:
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65422818; +371 26444810
Почта: turisms@daugavpils.lv
Веб: www.visitdaugavpils.lv
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