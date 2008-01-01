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Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
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Новости Общество | 31 января 2018 | 19:46
В 32 детском саду начинаются строительные работы
30 января первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Игорь Прелатов, а также заместитель Айварс Здановскис посетили 32 детское дошкольное учреждение. В садике началась реализация проекта по повышению энергоэффективности здания. По этому поводу в учреждении собрались представители руководства Думы, соответствующих департаментов самоуправления, строители и строительный надзор.
Работы будет вести фирма ,,Energobaltika”, которая в соответствии с договором, заключенным 29 января, за 18 месяцев утеплит фасад, реконструирует системы вентиляции и отопления, установит энергосберегающее освещение.
Строительные работы пройдут в три этапа. Это необходимо для удобства и безопасности детей и воспитателей детского учреждения.
Во время встречи стороны обсудили все интересующие вопросы. В диалоге с представителями строительной фирмы руководство города выразило надежду, что все запланированное будет выполнено качественно и в срок, чтобы не повторилась ситуация, которую можно наблюдать на других объектах. Со стороны самоуправления обещают наладить строгий контроль за процессом.
Руководитель детского сада Марите Григорьева заверила, что все готово для начала работ, помещения освобождены от мебели, процесс обучения и воспитания будет вестись в обычном режиме, так как работы будут проходить поэтапно.
Расходы по проекту составят более полутора миллионов евро. Большую часть погасит ERAF.
Daugavpils.lv
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