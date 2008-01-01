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Новости Общество | 31 января 2018 | 19:43
Бизнес-инкубатор выбрал лучшие бизнес-идеи
Бизнес-инкубатор – то место, где хорошие предпринимательские идеи обретают осязаемость, начинают приносить прибыль, вдохновляют на поиски новых продуктов и услуг. Даугавпилсский бизнес-инкубатор в своей основе бюро, которое предоставляет начинающим предпринимателям помещения для работы офиса, услуги маркетинга, консультации и даже софинансирование.
За прошедший год здесь на инкубацию приняли 10 фирм, представляющих как производственную сферу, так и сферу услуг. В этом году планируют принять еще 15. Прием осуществляется после заседания консультативной комиссии, которая собирается 3 раза в год. 31 января состоялось первое в этом году такое заседание. В комиссию входят представители руководства Даугавпилсской городской думы, Торгово-промышленной камеры, Даугавпилсского Университета, Региона планирования, государственной финансовой институции «Алтум». 12 предпринимателей представили на ее суд свои бизнес-идеи. Инкубатор готов взять пока только пятерых.
Презентации прошли в дружеской атмосфере, ведь члены комиссии были настроены позитивно, искренне желая участникам победы в конкурентной борьбе за место в инкубаторе.
Как показывает опыт учреждения молодые предприниматели более всего нуждаются в маркетинговых услугах, консультациях по налаживанию сбыта, дизайну упаковки, выстраиванию отношений с государственными структурами. А идей было много – от производства уникального корма для животных на полностью натуральной основе, до производства живого пива, обустройства кемпинга. В общем, идеи фонтанировали. После таких заседаний понимаешь, что в регионе есть люди, желающие сами зарабатывать и могущие дать заработать другим. Любое новое производство — это еще и цепь местных поставщиков, работа смежников и дополнительные рабочие места. Отметим, что Даугавпилсская городская дума заинтересована в работе инкубатора, ведь здесь находятся на обслуживании потенциальные работодатели для наших горожан.
Инкубационная поддержка доступна предпринимателям на время не более четырех лет. Этого должно хватить чтобы поставить свой бизнес на ноги и развиваться самостоятельно.
Daugavpils.lv
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