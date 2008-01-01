Среда, 31 января: непогода стихнет

Новости Латвия | 31 января 2018 | 19:40

Сегодня утром осадки прекратятся, а небо немного прояснится, прогнозируют синоптики. Впрочем, к вечеру ситуация изменится.

В городах Курземе пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра будет на отметке -5..+3. Ветер будет слабым. Только в городах на морском побережье его порывы могут достигать 10 м/с.

В Риге днем потеплеет до +2 градусов. Всю среду тут будет почти безветренно. Осадки возможны лишь поздно вечером, но весь день будет облачно.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM