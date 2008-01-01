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Новости Латвия | 27 января 2018 | 21:34

Воскресенье будет дождливым и снежным

pin24.ru

Из-за прибывшего циклона утро воскресенья в Курземе будет будет дождливым и снежным. В течение дня осадки накроют всю Латвию, прогнозируют синоптики. В восточных районах страны снежный покров составит 3-7 сантиметров в толщину.

В воскресенье утром и до середины дня будет дуть южный ветер, порывы которого не привысят 9-14 метров в секунду. В восточной части страны, возможно, пройдет метель.

Температура воздуха составит -2..+2 градусов утром, а днем прогреется до 0..+5 градусов.

TVnet.lv

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