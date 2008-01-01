Бюджет Даугавпилса: больше всего средств уйдет на образование

Новости Политика | 27 января 2018 | 21:13

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Даугавпилсе принят городской бюджет. Доходная часть составит 94 миллиона евро, расходная 111 миллионов. За предоставленный проект решения проголосовали 10 депутатов коалиции, 4 депутата от оппозиции выступили против. В сравнении с прошлым годом бюджет увеличился на 5%. В денежном выражении это почти пять миллионов евро, рассказывает Латвийское радио 4.

Принятие бюджета в Даугавпилсской городской думе сопровождалось предварительными разоблачениями своих политических оппонентов в социальных сетях и лояльных СМИ. Оппозиция в лице «Согласия» с Андреем Элксниньшем отмечала, что нынешнее руководство не выполняет политических обещаний. Действующий мэр Рихард Эйгим оппонировал, что оппозиция передёргивает факты и не считает её работу продуктивной.

«То, что у нас сегодня происходит в думе – это не оппозиция. Это люди, которые устраивают балаган. И говорить о какой-то работе оппозиции здесь уже нельзя», - считает Эйгим.

Однако в итоге после получасового доклада проекта решения и часового обсуждения, на котором задавались вопросы, касающиеся денег выделенных на жильё, коммуналку, социальную сферу и внесения дополнительных вопросов народные избранники проголосовали за бюджет. Десять депутатов, находящихся в коалиции, проголосовали за, четверка от оппозиции была против.

В сравнении с предыдущим годом расходная и доходная часть бюджета выросла. Доходная часть бюджета составила более 94 миллионов евро, рассказывает руководитель финансового отдела Эдита Упениеце.

«Почти половина – 45% процентов от бюджета – это подоходный налог. В денежном выражении – 40 миллионов евро. Еще мы получим в рамках европейских проектов и целевых дотаций 44 миллиона. Еще чуть более трех миллионов – прочие поступления. В основном это то, что заработали наши учреждения – платные услуги, аренда, плата за питание. Остальные не налоговые сборы свыше 300 000 евро», - пояснила Упениеце.

Расходная часть бюджета также выросла в сравнении с прошлым годом – это порядка 111 миллионов евро. Это не предел, а в течение года, возможно, её увеличение. Каждая сфера получила приблизительно денег на уровне прошлого года с небольшим приростом. Больше всего бюджета выделено на образование, коммунальную отрасль и социальную сферу.

«На социальную сферу выделено 10,9 миллионов. На образование — 51,4 млн евро, а если взять всю коммунальную сферу, тогда там порядка 30 миллионов евро, если говорить в денежном выражении», - рассказала Упениеце.

Четыре депутата от «Согласия», находящиеся в оппозиции, проголосовали против. Депутата Андрей Элксниньш, возглавлявший город в первые два месяца после выборов, высказал основные причины нежелания принимать такой бюджет:

«Как можно комментировать документ, если руководитель самоуправления боится вопросов и не даёт их попросту задавать депутатам на заседании думы. Во-вторых, это не бюджет развития. Это бюджет стагнации. Бюджет абсолютно не содержит все те обещания, которые политики давали в предвыборное время и после выборов — в сентябре, октябре».

Председатель Даугавпилского самоуправления Рихард Эйгим, считает, что всё прошло замечательно:

«Предыдущий бюджет мой преемник назвал бюджетом развития. Нам в самую пору наш бюджет стоит назвать бюджет строительства. Мы получаем много европейских денег, как раз тех денег, которые мы должны были получить ещё в 2016 году. На третье место у нас вышло финансирование европейских проектов – где-то около 20 миллионов. Это много, почти 1/6 часть всего бюджета, поэтому мне нужно быть очень довольным и всем нам».

Комментируя упрёки оппозиции, что реализация ряда проектов не заложена в бюджет, Рихард Эйгим прокомментировал, что нецелесообразно замораживать деньги на проекты, по которым нет окончательных решений. В ближайшее время над ними будет вестись работа, а оценку бюджету можно будет дать в конце года.

LSM