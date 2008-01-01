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Новости Политика | 26 января 2018 | 19:41

Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми

25 января депутаты Даугавпилсской городской думы приняли бюджет самоуправления на 2018 год. Социальной сфере в нем отведено достойное место, ее финансирование составляет около 10% от бюджета города.

В целом бюджет Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» увеличился по сравнению с прошлогодним. В частности, на различные виды социальных пособий предусмотрено 4 088 518 евро, что на 226 615 евро больше, чем в 2017 году . Напомним, что в Даугавпилсе есть 8 видов социальных пособий (при предоставлении которых оценивается материальное положение и имущество клиента) , 20 видов материальной поддержки (часть из которых предоставляется без такой оценки) и 10 видов пособий детям-сиротам, детям, оставшимся без родительской опеки, приемным и опекунским семьям.

Прирост финансирования распределится между этими видами социальной помощи следующим образом:

Большая часть, 97 234 евро , или 43% от этого прироста пойдет на обеспечение пособий сиротам, приемным и опекунским семьям. Планируется, что в 2018 году число детей, помещенных в приемные семьи, возрастет до 45 человек. Даугавпилсское самоуправление выделяет каждой из этих семей , если они задекларированы в Даугавпилсе, наряду с другими пособиями, до 600 евро в год на цели социализации и воспитания приемного ребенка.
75 101 евро или 33% от 226 615 евро будут направлены на увеличение финансирования основных социальных пособий, таких, как жилищное пособие, пособие на здравоохранение, на питание детей и взрослых, на помощь в кризисных ситуациях и т.д.
54 280 евро или 24% предназначены на увеличение таких видов материальной поддержки горожан, как помощь многодетным семьям, льготы на проезд в общественном транспорте, на посещение бань, на бесплатное лечение в течение 4 дней в 31 стационаре Латвии (пенсионерам и лицам с инвалидностью), на поддержку семей, в которых есть дети с инвалидностью и т.д.
Таким образом, увеличение финансирования социальных пособий в 2018 году , в основном, будет направлено Социальной службой на дополнительную помощь даугавпилсским семьям с детьми.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина   

Daugavpils.lv

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