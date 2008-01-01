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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Культура | 26 января 2018 | 19:38

Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году

В 2018 году Латгальская Центральная библиотека и филиалы предлагают своим читателям 179 разных периодических изданий на латышском, русском и английском языках. Среди них как местные и республиканские газеты, так и широкий спектр журналов на разные темы.

Латгальская Центральная библиотека в этом году выписывает 134 издания: 19 газет на латышском и русском языках (из них 12 – республиканских, 7 – местных) и 115 журналов (91 латвийских и 24 зарубежных). Из газет больше всего читают местные издания – «Латгалес Лайкс», “Reklāma Piektdienās”, «Сейчас», «Миллион» и «Наш Город». Особенно популярны газеты «Сегодня» и «МК Латвия». «Сегодня» – продолжатель традиций газеты «Вести Сегодня», выходит по рабочим дням с приложениями для разных категорий читателей – от бухгалтеров и экономистов до интересующихся новостями в мире шоу-бизнеса. «МК Латвия» очень популярна в Латвии, благодаря своей редакционной политики: защищать и просвещать читателей в изменениях латвийского законодательства. Тем временем, в газете «Спорт Экспресс» можно узнать последние новости в мире спорта.

Кроме печатных газет, в Латгальской Центральной библиотеке и всех филиалах есть возможность бесплатного чтения 5 электронных изданий на латышском и русском языках "Izglītība un kultūra" (с приложениями "Pirmsskolas izglītība" и "Vecākiem"), э-журнал "Skolas vārds" (с приложениями "Pirmsskolā" и "Skolas psiholoģija"). Обо всем, что важно в образовании! Доступен также э-журнал «Бухгалтерия и экономика».

База данных Lursoft (на портале news.lv) бесплатно предлагает пользователям библиотек не только чтение латвийских изданий в интернете, но и поиск статей по заданным критериям. Однако в библиотеках неизменным остаётся спрос пользователей именно на периодические издания и в печатном виде.

Кроме газет, Латгальская Центральная библиотека и филиалы выписывают 115 журналов на латышском, русском и английском языках. В них предлагается информация на разные темы – общество, политика, экономика, история, здоровье, литература, искусство, мода, стиль жизни, дом и сад и т.д.

Полный список доступных в библиотеках периодических изданий 2018 года вы найдете здесь. Добро пожаловать в городские библиотеки для ознакомления с новинками прессы!

Информацию подготовила:
Заведующая сектором периодики

отдела обслуживания читателей ЛЦБ

Елена Евсеева
Тел.: 65476344
э-адрес: jelena.jevsejeva@lcb.lv

Daugavpils.lv

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