Обустроить дворовые территории поможет Дума

Новости Общество | 26 января 2018 | 19:36

В январе вступила в силу новая редакция обязывающих правил Даугавпилсской городской думы, которые предусматривают объемы софинансирования на благоустройство прилегающих территорий к многоквартирным домам. На прошедшей в пятницу, 26 января, пресс-конференции глава Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Александр Самарин рассказал журналистам о происшедших в этой сфере изменениях.

Скажем сразу, изменения позитивные. Теперь Даугавпилсская дума в 100% объеме будет финансировать всю проектную документацию по благоустройству дворовых территорий, принадлежащих многоквартирному дому.

Многие желающие расширить стоянки во дворе многоквартирных домов теперь могут это сделать, вложив в благоустройство территории куда меньшие денежные средства, чем прежде. Затраты на асфальтирование дворов и тротуаров Дума покроет из своих средств в объеме до 70% от сметной стоимости работ.

На обустройство детских площадок дума выделит 80%. 20% стоимости работ по установке детского оборудования и благоустройству покроют сами жители.

Напомним, что все вопросы по благоустройству дворов решаются на общем собрании собственников квартир. Как его провести и правильно оформить протокол – по всем этим вопросам вас проконсультируют в Предприятия жилищно-коммунального хозяйства по адресу ул. Лиепаяс, 21

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