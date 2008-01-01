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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 января
День международного признания ЛР (де-юре)
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Новости Латвия | 26 января 2018 | 19:33
Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно
Днем по Латвии пройдет атмосферный фронт, ожидается пасмурная погода, временами дождь, на востоке мокрый снег и местами высота снежного покрова вырастет на 2-4 см.
Только на севере Курземе день пройдет без существенных осадков. Ветер умеренный, южный, юго-западный. Максимальная температура воздуха +1…+4 градуса.
В Риге сегодня +1..+3 градуса. Днем ожидается дождь, возможен и мокрый снег.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
LSM
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