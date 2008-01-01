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Новости В мире | 25 января 2018 | 23:13
Умерла певица Людмила Сенчина
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни, сообщил журналистам ее продюсер Владимир Андреев, пишет ВВС.
Сенчина родилась в Николаевской области Украины. Как позднее вспоминала артистка, ее отец в документах при регистрации указал дату ее рождения как 13 января 1948 года, однако настоящим днем ее рождения является 13 декабря 1950 года.
Певица училась в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова и прославилась после участия в телепрограмме "Голубой огонек" в 1970 году с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника.
Позднее Сенчина рассказывала в интервью, что успех песни оказался для нее полной неожиданностью, а также признавалась, что изначально ей не нравилась эта песня, и она исполнила ее, поддавшись на уговоры.
За "Золушкой" последовали другие популярные композиции, написанные известными советскими композиторами и поэтами: "Добрая сказка", "Колыбельная", "Полынь", "Целую ночь соловей нам насвистывал…"
Всего за все время своей музыкальной карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов и один песенный сборник.
Помимо эстрадного творчества Сенчина много снималась в кино. В числе фильмов с ее участием - "Волшебная сила искусства" (1970), "Шельменко-денщик" (1971), "Вооружен и очень опасен" (1978).
В 1986 году певица приняла участие в советско-американском музыкальном спектакле "Дитя мира", показанном в США.
Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года", в 2002 году она стала народной аритсткой России, а в 2003 году получила звание заслуженной артистки Украины.
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