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Сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны. В окружающем вас хаосе вы - единственный человек, который может привести все в относительный порядок, и расслабляться сейчас явно не время.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 25 января 2018 | 22:58
Полиция засекла лихача, гнавшего на BMW
Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) зафиксировали очередного водителя, существенно превысившего допустимую скорость.
По данным ЛРУП, нарушителя засекли в Даугавпилсе: 40-летний водитель, управлявший BMW, вместо допустимой в населенном пункте скорости 50 км/ч, ехал со скоростью 120 км/ч.
За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 540 до 680 евро, а также лишение прав на 12 месяцев.
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