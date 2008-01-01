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Новости Культура | 25 января 2018 | 22:40
Студия «Колоритный мир» приглашает на открытие картинной выставки
В пятницу, 26 января 2018 года, в 17.00, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) откроется выставка картин «Зимняя мелодия» студии самодеятельных художников «Колоритный мир». У ценителей искусства есть уникальная возможность прийти в Белорусский дом и окунуться в мир гармонии и красоты!
Центр белорусской культуры проводит много разноплановых творческих мероприятий. В их число входит регулярное проведение художественных выставок, на которых довольно часто открываются новые имена для широкой публики. В Белорусском доме давно и плодотворно сотрудничают с местными художниками. Здесь неоднократно проводились многочисленные как персональные, так и сборные выставки самодеятельных художников. Художественной студией «Колоритный мир», созданной при ЦБК, руководит Велта Лоце, объединившая непрофессиональных художников Даугавпилса.
На выставке будет представлено много картин мастеров, которые уже знакомы ценителям искусства по предыдущим выставкам: Велты Лоце, Ефросинии Леле, Петра Лавренова и Бориса Борисова. У каждого мастера свой стиль и почерк, своя техника живописи, но все работы посвящены зимней тематике; среди картин будет немало таких, которые зритель увидит впервые. И, конечно же, прозвучат стихи и много песен.
Приглашаем на открытие выставки, которое пройдет в ЦБК в пятницу, 26 января 2018 года, в 17.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68 (вход со двора).
Выставка «Колоритный мир» будет открыта до 31 марта 2018 года (с 9.00 до 17.00 по рабочим дням). Вход бесплатный.
Организатор: Центр белорусской культуры.
Центр белорусской культуры
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