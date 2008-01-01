Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. 2 C
Утро
2 .. 4 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран

В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионны ...

2. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения

3. Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Зато нас по головке погладят! {122}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

8. Кто поможет бездомному Антону? {8}

9. Автобусы и трамваи {155}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {155}

 

Новости Экономика | 25 января 2018 | 22:30

Расходы бюджета Даугавпилсского края на миллион евро превысят доходы

D-fakti.lv

Расходы бюджета Даугавпилсского края в этом году составят 24,4 млн евро, доходы - 23,4 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в краевой думе.

Разницу между доходами и расходами в размере свыше 1 млн евро планируется покрыть из остатка бюджетных средств, который в начале года составил 2,9 млн евро.

Крупнейшие доходы Даугавпилсского края в этом году составят трансферты госбюджета в размере 11,94 млн евро. Поступления подоходного налога с населения планируются в размере 7,78 млн евро, налога на недвижимость - 1,17 млн евро, налога на природные ресурсы - 389,8 тыс. евро, неналоговые доходы составят 202,4 тыс. евро, а другие собственные доходы - 1,68 млн евро.

В расходной части бюджета самое крупное финансирование предусмотрено для образования - 6,65 млн евро, деятельности муниципальных служб - 4,9 млн евро. Расходы на отдых, культуру и спорт составят 2,6 млн евро, на социальную поддержку - 3,55 млн евро, на обслуживание территорий и домов - 3,34 млн евро, на экономическую деятельность - 2,1 млн евро, на охрану окружающей среды - 756 тыс. евро, на здравоохранение - 570,7 тыс. евро.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 