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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 25 января 2018 | 22:30
Расходы бюджета Даугавпилсского края на миллион евро превысят доходы
Расходы бюджета Даугавпилсского края в этом году составят 24,4 млн евро, доходы - 23,4 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в краевой думе.
Разницу между доходами и расходами в размере свыше 1 млн евро планируется покрыть из остатка бюджетных средств, который в начале года составил 2,9 млн евро.
Крупнейшие доходы Даугавпилсского края в этом году составят трансферты госбюджета в размере 11,94 млн евро. Поступления подоходного налога с населения планируются в размере 7,78 млн евро, налога на недвижимость - 1,17 млн евро, налога на природные ресурсы - 389,8 тыс. евро, неналоговые доходы составят 202,4 тыс. евро, а другие собственные доходы - 1,68 млн евро.
В расходной части бюджета самое крупное финансирование предусмотрено для образования - 6,65 млн евро, деятельности муниципальных служб - 4,9 млн евро. Расходы на отдых, культуру и спорт составят 2,6 млн евро, на социальную поддержку - 3,55 млн евро, на обслуживание территорий и домов - 3,34 млн евро, на экономическую деятельность - 2,1 млн евро, на охрану окружающей среды - 756 тыс. евро, на здравоохранение - 570,7 тыс. евро.
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