«Городские фрагменты» рижского уличного фотографа Юриса Юстса

Новости Культура | 25 января 2018 | 22:27

2 февраля в 13.00 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки состоится открытие персональной выставки рижского уличного фотографа Юриса Юстса – «Городские фрагменты». На ней представлены чёрно-белые фотографии, снятые на улицах Риги и остановившие мгновения будничной жизни, ежедневно протекающей в латвийской столице.

Объектив камеры Юриса Юстса не направлен на живописную, показную Ригу, насыщенную радостью и яркими красками и так часто встречающуюся в туристических буклетах, путеводителях, интернет-сайтах и других рекламных материалах. Напротив, взгляд фотографа останавливают любопытные моменты обычной жизни, которые он улавливает на улицах города – под сводами павильонов центрального рынка, в публичном транспорте или на остановках, на перекрестках, в подземных тоннелях и подворотнях, в окнах и отражениях, и даже на уровне городских крыш. Там, где кипит настоящая жизнь и чувствуется подлинный ритм непрерывно бьющего городского сердца. Чёрно-белая игра света и тени, выразительные контрасты, нетривиальное построение кадра и смелые композиционные решения дают работам глубину и динамизм и поражают неожиданными трансформациями, казалось бы, знакомого и прозаичного городского пространства.

Молодой фотограф, музыкант, участник группы “Tribes of the City” Юрис Юстс профессионально занимается фотографией с 2012 года. В основном делает чёрно-белые жанровые и урбанистические снимки. Является создателем движения “Riga Street Photography”, на сайте которого публикуются фотографии, снятые разными людьми на улицах латвийской столицы. Вместе с единомышленниками по движению планирует выпустить фото-книгу.

Работы Юриса Юстса известны в Европе, России, Америке. За несколько последних лет они демонстрировались на персональных и групповых выставках в Латвии и за рубежом, в том числе в галерее “Beetvins”, в московском комплексе ВДНХ, в Латвийском музее фотографии и в Латвийской национальной библиотеке.

Выставка «Городские фрагменты» будет доступна в секторах художественной и отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки до 28 февраля.

Латгальская Центральная библиотека