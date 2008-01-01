В пятницу ожидаются затяжные дожди, возможен и снег

Новости Латвия | 25 января 2018 | 22:04

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В пятницу рано утром на юге страны, а позднее и в центральной части Латвии ожидаются затяжные дожди, а в восточных районах возможен и снег, сообщает агентство ЛЕТА.

До утра субботы местами в Латгале, Селии, а также в центральной и восточной частях Видземе может выпасть до десяти сантиметров снега.

В пятницу ожидается и дымка, местами - туман. Из-за густых облаков будет очень пасмурно.

Синоптики прогнозируют слабый южный ветер. Температура воздуха составит 0..+3 градуса, в Курземе - до +5 градусов.

TVnet.lv