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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 января
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Сегодня к вам будут относится как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 25 января 2018 | 22:04
В пятницу ожидаются затяжные дожди, возможен и снег
В пятницу рано утром на юге страны, а позднее и в центральной части Латвии ожидаются затяжные дожди, а в восточных районах возможен и снег, сообщает агентство ЛЕТА.
До утра субботы местами в Латгале, Селии, а также в центральной и восточной частях Видземе может выпасть до десяти сантиметров снега.
В пятницу ожидается и дымка, местами - туман. Из-за густых облаков будет очень пасмурно.
Синоптики прогнозируют слабый южный ветер. Температура воздуха составит 0..+3 градуса, в Курземе - до +5 градусов.
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