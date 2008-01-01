В начале февраля в Латвии выпадет до 30 см снега

Новости Латвия | 25 января 2018 | 20:22

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В конце января и начале февраля Латвию ожидают постоянные осадки, причем на востоке страны снег будет идти чаще, чем дождь. Поэтому, как сообщает LETA со ссылкой на новый прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, может образоваться самый большой за нынешнюю зиму снежный покров - до 30 сантиметров толщиной.

Наиболее вероятно столь большое количество снега на Видземской и Алуксненской возвышенностях.

Последняя неделя января в Латвии пройдет под аккомпанемент сильного дождя, снега и порывистого ветра, сообщает LETA со ссылкой на прогноз Global Forecast System.

В пятницу через Латвию пройдет фронт осадков, который принесет затяжные дожди. Возможен и снег. В Латгале температура будет порядка 0 градусов, в Курземе - до +4.

В свою очередь, 28-31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.

LSM