В Зилупском крае задержаны пять нелегалов из Вьетнама

Новости Происшествия | 25 января 2018 | 20:14

Пресс-фото Пресс-фото

В Зилупском крае 24 января за незаконное пересечение границы были задержаны пять граждан Вьетнама, сообщили агентству LЕТА в Государственной погранохране.

Обследуя границу, пограничники Опольского управления Госпогранохраны обнаружили двух мужчин и трех женщин, незаконно пересекших государственную российско-латвийскую границу. Нарушители границы сошли с поезда недалеко от Зилупского железнодорожного пункта погранконтроля.

Начат уголовный процесс о незаконном пересечении госграницы в группе лиц.

В этом году задержано уже 22 нарушивших границу гражданина Вьетнама, а в прошлом году за умышленное нарушение границы было задержано 104 гражданина третьих стран, более половины из них — вьетнамцы.

Делфи