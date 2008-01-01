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Новости Происшествия | 25 января 2018 | 20:14
В Зилупском крае задержаны пять нелегалов из Вьетнама
В Зилупском крае 24 января за незаконное пересечение границы были задержаны пять граждан Вьетнама, сообщили агентству LЕТА в Государственной погранохране.
Обследуя границу, пограничники Опольского управления Госпогранохраны обнаружили двух мужчин и трех женщин, незаконно пересекших государственную российско-латвийскую границу. Нарушители границы сошли с поезда недалеко от Зилупского железнодорожного пункта погранконтроля.
Начат уголовный процесс о незаконном пересечении госграницы в группе лиц.
В этом году задержано уже 22 нарушивших границу гражданина Вьетнама, а в прошлом году за умышленное нарушение границы было задержано 104 гражданина третьих стран, более половины из них — вьетнамцы.
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