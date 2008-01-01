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Новости Латвия | 25 января 2018 | 13:52

Четверг, 25 января: власть циклона продолжается

ru.tsn.ua

Сегодня днем в Латвии ожидается оттепель – температура воздуха по всей территории страны поднимется выше нуля градусов, а на смену снегу придет дожди.

Сегодня днем в Латвии ожидается оттепель – температура воздуха по всей территории страны поднимется выше нуля градусов, а на смену снегу придет дожди.

Днем будет облачно, временами возможны дожди. Ветер умеренный, южный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха +1…+5 градусов.

В Риге днем ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +2..+4 градусов. Медицинский тип погоды – третий, неблагоприятный.

LSM

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