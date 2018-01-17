Нумизматы и филателисты Даугавпилса встретятся в филиале РТУ

Новости Общество | 24 января 2018 | 22:54

Пресс-фото Пресс-фото

Первый в 2018-м году большой слет коллекционеров Даугавпилса состоится 28 января (воскресенье) в помещении Даугавпилсского филиала РТУ (ул. Смилшу, 90), сообщает Латвийский союз филателистов.

Традиционно слет посещает большое количество коллекционеров марок, монет, бон и прочих предметов коллекционирования из Латвии и соседних государств.

На слете можно оценить предметы своей коллекции, проконсультироваться. пообщаться или просто посмотреть на различные интересные вещи.

Вход для посетителей - свободный. Начало в 9:00.

LSM