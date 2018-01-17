Даугавпилсские шахматисты показали высокие результаты

Новости Спорт | 24 января 2018 | 22:18

Пресс-фото Пресс-фото

19-21 января 2018 года в Латвии прошли соревнования, на которых шахматисты Даугавпилса показали высокие результаты.

19-21 января в полуфинале чемпионата Латвии до 14-ти лет принял участие шахматист клуба DAUGAVA CHESS Егор Леонов. В соперничестве 15-ти участников Егор занял 3-е место и попал в число 10-ти финалистов (Даниел Лейтанс отобрался в региональном турнире в Малте, Даниил Хоробрый (клуб DAUGAVA CHESS) получил право участвовать как 4-х кратный чемпион и 3-х кратный серебрянный призёр). Таким образом представлять Даугавпилс в финале будут три шахматиста.

20 января в Резекне состоялся региональный турнир семейных команд. В конкуренции 18-и команд отличные результаты показали семейные команды шахматного клуба DAUGAVA CHESS. Семья Николаевых ( папа Андрей и дочь Мария) заняла 1-е место, семья Хоробрых (папа Андрей и сын Даниил) завоевала 2-е место. Приглашаем родителей и детей на занятия шахматами, тогда и ваша семья сможет принять участие в семейном турнире.



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