Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вам не стоит быть излишне подозрительным. В кои-то веки с вами будут совершенно искренни, зачем же все портить, высказывая сомнения?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-8 .. -10 C
Утро
-9 .. -11 C
День
-6 .. -8 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса

17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " М ...

2. В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран

3. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения

4. Зато нас по головке погладят! {122}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ушли в мир иной...

7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

9. Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода

10. Кто поможет бездомному Антону? {8}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {155}

 

Новости Спорт | 24 января 2018 | 22:18

Даугавпилсские шахматисты показали высокие результаты

Пресс-фото

19-21 января 2018 года в Латвии прошли соревнования, на которых шахматисты Даугавпилса показали высокие результаты.

19-21 января в полуфинале чемпионата Латвии до 14-ти лет принял участие шахматист клуба DAUGAVA CHESS Егор Леонов. В соперничестве 15-ти участников Егор занял 3-е место и попал в число 10-ти финалистов (Даниел Лейтанс отобрался в региональном турнире в Малте, Даниил Хоробрый (клуб DAUGAVA CHESS) получил право участвовать как 4-х кратный чемпион и 3-х кратный серебрянный призёр). Таким образом представлять Даугавпилс в финале будут три шахматиста.

20 января в Резекне состоялся региональный турнир семейных команд. В конкуренции 18-и команд отличные результаты показали семейные команды шахматного клуба DAUGAVA CHESS. Семья Николаевых ( папа Андрей и дочь Мария) заняла 1-е место, семья Хоробрых (папа Андрей и сын Даниил) завоевала 2-е место. Приглашаем родителей и детей на занятия шахматами, тогда и ваша семья сможет принять участие в семейном турнире.
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 