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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 24 января 2018 | 22:08
В Латгале в автоаварии погибли водитель и младенец
По сообщению пресс-службы Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 23 января, в 15.11 в волости Свентес Даугавпилсского края столкнулись автомобили Mitsubishi и Volvo.
По предварительным данным, водитель, управлявший Mitsubishi, ехал со стороны Илуксте, и при повороте машина одной стороной оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с Volvo.
В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi (1974 г.р.) и пассажир Volvo — младенец 2017 г.р. В свою очередь, водитель Volvo госпитализирован с различными травмами. По делу начат уголовный процесс.
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