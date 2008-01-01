В Латгале в автоаварии погибли водитель и младенец

Новости Происшествия | 24 января 2018 | 22:08

Пресс-фото Пресс-фото

По сообщению пресс-службы Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 23 января, в 15.11 в волости Свентес Даугавпилсского края столкнулись автомобили Mitsubishi и Volvo.

По предварительным данным, водитель, управлявший Mitsubishi, ехал со стороны Илуксте, и при повороте машина одной стороной оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с Volvo.

В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi (1974 г.р.) и пассажир Volvo — младенец 2017 г.р. В свою очередь, водитель Volvo госпитализирован с различными травмами. По делу начат уголовный процесс.

Делфи