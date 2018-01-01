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Новости Общество | 25 января 2018 | 20:25

Ушли в мир иной...

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С 17 по 23 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Abramovičs Vladimirs (03.11.1962 - 18.01.2018)
Aleksandrovičs Teodors (01.12.1948 - 19.01.2018)
Andrejeva Olga (30.08.1961 - 20.01.2018)
Bolkina Franciška (24.07.1934 - 19.01.2018)
Daukšte Jadviga (18.11.1939 - 19.01.2018)
Dzalbs Pēteris (01.10.1961 - 19.01.2018)
Grigorjevs Ivans (15.06.1944 - 20.01.2018)
Hmurkovska Margarita (30.12.1982 - 15.01.2018)
Hržeņevska Sofija (22.08.1936 - 20.01.2018)
Karaseva Valerija (18.12.1927 - 21.01.2018)
Koļesņikovs Nikolajs (28.12.1945 - 20.01.2018)
Kononova Ņina (25.06.1955 - 17.01.2018)
Kosjaņenko Jevgenijs (15.07.1939 - 18.01.2018)
Kuca Zoja (01.01.1954 - 22.01.2018)
Kuzjokins Konstantīns (08.05.1946 - 17.01.2018)
Lavrenovs Andrejs (04.04.1967 - 17.01.2018)
Masļakova Emma (11.11.1939 - 18.01.2018)
Mežīts Laimons (14.04.1936 - 16.01.2018)
Nikandrova Raisa (23.03.1948 - 22.01.2018)
Paņko Aleksandrs (12.05.1935 - 16.01.2018)
Šarenkovs Romans (01.03.1962 - 17.01.2018)
Šlapaks Leonards (15.01.1957 - 18.01.2018)
Vaņušovs Nikolajs (12.10.1933 - 20.01.2018)
Vasiļevskis Pjotrs (07.02.1955 - 16.01.2018)
Virbale Jeļena (23.08.1975 - 20.01.2018)
Vītols Oļegs (05.09.1964 - 16.01.2018)
Zenčonoka Anna (20.10.1916 - 20.01.2018).

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