Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-8 .. -10 C
Утро
-9 .. -11 C
День
-6 .. -8 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса

17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " М ...

2. В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран

3. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения

4. Зато нас по головке погладят! {122}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ушли в мир иной...

7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

9. Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода

10. Кто поможет бездомному Антону? {8}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {155}

 

Новости Спорт | 24 января 2018 | 21:56

Даугавпилсские борцы стали лучшими в Латвии

19-20 января в Саласпилсе прошел чемпионат Латвии среди взрослых по греко-римской борьбе.

1 место заняли Евгений Заливский, Жан Лизбовскис, Александр Юркян, Никита Масюк и Михаил Никитин.
2 место - Андрей Дроздов, Чеслав Бештенис, Михаил Чемис , Максим Лецкс, Кирилл Дудко.
3 место - Денис Лецк, Рихард Старинский.

По итогам соревнований команда Даугавпилса заняла 1-е командное место, а Виталий Вердиньш признан лучшим тренером по греко-римской борьбе.
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 