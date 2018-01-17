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Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 24 января 2018 | 21:56
Даугавпилсские борцы стали лучшими в Латвии
19-20 января в Саласпилсе прошел чемпионат Латвии среди взрослых по греко-римской борьбе.
1 место заняли Евгений Заливский, Жан Лизбовскис, Александр Юркян, Никита Масюк и Михаил Никитин.
2 место - Андрей Дроздов, Чеслав Бештенис, Михаил Чемис , Максим Лецкс, Кирилл Дудко.
3 место - Денис Лецк, Рихард Старинский.
По итогам соревнований команда Даугавпилса заняла 1-е командное место, а Виталий Вердиньш признан лучшим тренером по греко-римской борьбе.
D-fakti.lv
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