В Даугавпилсском театре скоро состоится премьера «Человека обыкновенный»

Новости Культура | 24 января 2018 | 20:04

В Даугавпилсском театре идет работа над спектаклем режиссера Люцины Сосновской «Человек обыкновенный». Премьера состоится 16 февраля 2018 года.

Автор пьесы, которая положена в основу «Человека обыкновенного», Патриция Кованская отмечает, что импульс ее работе, посвященной тотальному хаосу человечества и равнодушию (или неравнодушию) к нему обычного человека, дали произведения нескольких польских драматургов, представителей театра абсурда и авангардного театра, в их числе получившая мировое признание пьеса Тадеуша Ружевича «Картотека». Со временем человек меняется, меняется и окружающий его мир. Проблемы, которые волнуют человека, тоже имеют свойство изменяться. «Сам Тадеуш Ружевич считал, что его пьеса «Картотека» также должна идти в ногу со временем. Нет пьесы «Картотека-2018», нам надо было создать свой рассказ, актуальный для современных зрителей», - делится размышлениями Патриция Кованская.

Режиссер Люцина Сосновская так говорит о будущем спектакле: «При создании «Человека обыкновенного» для нас очень важным был социальный и политический контекст сегодняшнего дня. Мы исследуем в постановке, что значит быть в современном мире активным членом общества, где начинается наша ответственность, за какие ценности идет борьба или, наоборот, к чему мы достаточно равнодушны».

Сценограф и художник по костюмам – Паула Грохольская (Польша), автор музыки – Томаш Мренца (Польша). Спектакль «Человек обыкновенный» адресован зрителям старше 16 лет; он будет идти на сцене большого зала Даугавпилсского театра на русском языке.

Люцина Сосновская уже поставила в Даугавпилсском театре спектакли «У нас все хорошо» (номинировался на получение награды «Ночь лицедеев-2015») и «Гамлет».

Премьера спектакля «Человек обыкновенны» - 16 февраля в 18:30, ближайший спектакль – 17 февраля в 17:00.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils.lv