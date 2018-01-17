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Новости Общество | 24 января 2018 | 20:02
Регистрацию на программу летней занятости полностью перевели в э-среду
Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи Даугавпилсской городской думы объявил о планируемой регистрации на программу летней молодежной занятости заранее неспроста – в этом году планируются нововведения, которые коснуться 13-14 летних претендентов на работу.
Раньше запись младших подростков проходила в школе, у социального педагога. Школа сама решала кто достоин работать, а кто –нет. Многие родители жаловались, что такой подход субъективен и сильно зависит от отношения учителей к конкретному ученику. В этом году регистрацию 13-14 летних подростков решили перенести в электронную среду. Для них регистрация на домашней странице www.jaunatne.daugavpils.lv начнется уже 3 февраля. Ровно в 11 часов.
Зайдя на домашнюю страницу Молодежного отдела необходимо найти раздел NODARBINĀTĪBA. Кликнув по нему, в правой части монитора появиться анкета, которую надо очень аккуратно и без ошибок заполнить на латышском языке.
Для школьников в возрасте 15-19 лет ничего с прошлого года не изменилось. Электронная регистрация для них начнется немного позже – 24 февраля в 11 часов.
Анкета уже доступна в интернете, поэтому ознакомиться с ее вопросами можно заранее, однако заполнять и отправлять свои данные нужно только после официального начала регистрации. После 11 часов назначенной даты еще до заполнения анкеты желательно обновить страницу, нажав кнопку F5, тогда в бланке активизируется кнопка SŪTĪT, которая позволит отослать заполненный документ.
Для тех, кому компьютер с выходом в сеть не доступен, работники Молодежного отдела 3 февраля с 11 до 13 часов и 24 февраля в то же время готовы предоставить свои компьютеры для регистрации. Необходимо просто подойти по адресу Саулес, 5А, однако, предупредим сразу - это не обеспечит никакого приоритета очередности, а возможно и затормозит процесс, если в Отдел придёт сразу большое количество человек.
Отметим, что количество рабочих мест по сравнению с прошлым годом останется прежним.
Заработная плата школьников будет рассчитываться исходя из минимальной заработной платы по стране.
Daugavpils.lv
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