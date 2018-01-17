Детская библиотека поблагодарит участников читательской программы

Новости Общество | 24 января 2018 | 20:00

27 января во всех филиалах Латгальской центральной библиотеки пройдут заключительные мероприятия программы способствования чтению «Детское, молодежное и родительское жюри 2017»

В Даугавпилсе успешно работает детская библиотека «Зилите» - один из 6 филиалов Латгальской центральной библиотеки. На начало года количество ее читателей составило 3207 человек львиная доля которых - дети. Детская библиотека придерживается семейной модели обслуживания, так как дети сюда приходят часто в сопровождении родителей. Их доля составляет 28% от общего количества читателей. Есть такие, кто, начав свою читательскую жизнь здесь, повзрослев не изменяет своему любимому филиалу. В день библиотека обслуживает от 80 до 100 читателей. Этот факт рушит стереотип о том, что дети сейчас не читают.

Здесь проходят различные мероприятия – литературные, тематические, творческие, и конечно, в основе их всех – книга. Штат детской библиотеки небольшой – всего 5 человек, но все они знающие и опытные библиотекари. Фонд библиотеки периодически пополняют новинками, которые позволяют удовлетворить спрос как маленьких читателей, так и взрослых.

Руководитель библиотеки отмечает, что одна из стабильных ценностей заведения является детское, юношеское и родительское жюри, которое работает с 2002 года. В ранг экспертов попадают активные читатели библиотеки, задача которых оценивать прочитанное по определенным критериям. В «Зилите» 150 экспертов чтения, за работу которых, Латгальская центральная библиотека получает признание на государственном уровне. Среди экспертов есть и дошкольники. В субботу, 27 января, в 11 часов здесь будут принимать всех участников программы.

Экспертов чтения ждут дружественная атмосфера, полюбившиеся книги и маленькие сюрпризы.

Daugavpils.lv