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Новости Общество | 24 января 2018 | 20:00
Детская библиотека поблагодарит участников читательской программы
27 января во всех филиалах Латгальской центральной библиотеки пройдут заключительные мероприятия программы способствования чтению «Детское, молодежное и родительское жюри 2017»
В Даугавпилсе успешно работает детская библиотека «Зилите» - один из 6 филиалов Латгальской центральной библиотеки. На начало года количество ее читателей составило 3207 человек львиная доля которых - дети. Детская библиотека придерживается семейной модели обслуживания, так как дети сюда приходят часто в сопровождении родителей. Их доля составляет 28% от общего количества читателей. Есть такие, кто, начав свою читательскую жизнь здесь, повзрослев не изменяет своему любимому филиалу. В день библиотека обслуживает от 80 до 100 читателей. Этот факт рушит стереотип о том, что дети сейчас не читают.
Здесь проходят различные мероприятия – литературные, тематические, творческие, и конечно, в основе их всех – книга. Штат детской библиотеки небольшой – всего 5 человек, но все они знающие и опытные библиотекари. Фонд библиотеки периодически пополняют новинками, которые позволяют удовлетворить спрос как маленьких читателей, так и взрослых.
Руководитель библиотеки отмечает, что одна из стабильных ценностей заведения является детское, юношеское и родительское жюри, которое работает с 2002 года. В ранг экспертов попадают активные читатели библиотеки, задача которых оценивать прочитанное по определенным критериям. В «Зилите» 150 экспертов чтения, за работу которых, Латгальская центральная библиотека получает признание на государственном уровне. Среди экспертов есть и дошкольники. В субботу, 27 января, в 11 часов здесь будут принимать всех участников программы.
Экспертов чтения ждут дружественная атмосфера, полюбившиеся книги и маленькие сюрпризы.
Daugavpils.lv
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