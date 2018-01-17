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Новости Латвия | 24 января 2018 | 19:39
Среда, 24 января: снегопад пытается сопротивляться оттепели
Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега. С ростом температуры постепенно начнет сокращаться и снежный покров.
Днем в Латвии ожидается пасмурная погода и осадки: снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Высота снежного покрова сначала немного увеличится, а затем снег начнет тять.
Ветер южный, юго-западный, с порывами до 15 м/с, а на побережье до 19 м/с. Максимальная температура воздуха в западных регионах достигнет -1…+4 градусов, а на востоке ожидается не выше -4…+1 градусов.
В Риге днем будет пасмурно, возможна метель, а к вечеру моросящий дождь. Температура около 0 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.
LSM
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